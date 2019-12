La stratégie de l’agresseur, mise à jour par les féministes et en particulier le Collectif féministe contre le viol (CFCV), montre comment les agresseurs parviennent à mettre leurs victimes sous emprise, à retourner la culpabilité et à préserver leur impunité. Dans la prostitution, cette stratégie est à son paroxysme. Pour renverser le système prostitueur, il faut renverser cette stratégie. C’est ce que font les bénévoles du Mouvement du Nid et c’est l’esprit de l’abolitionnisme.