PS n°203 janvier-mars 2020 / Le pouvoir des maires

Edito

En finir avec le féminicide prostitutionnel

Alaïs avait 18 ans. Elle est morte. Poignardée par son proxénète dans un airbnb de Montpellier. Ce même mois de février, Jessyca, prostituée transgenre, était écrasée volontairement par une voiture au Bois de Boulogne. Deux mois auparavant, une Albanaise de 37 ans, Olivia, était découverte, le corps en partie calciné et dénudé, dans un parc à Mougins ; étranglée par un « client ». L’été 2018, Vanesa était tuée par balles au Bois de Boulogne. Quant à la femme défenestrée, à Lyon, elle n’est pas morte. Mais elle est grièvement blessée, après être tombée du 3ème étage lors d’une opération de police liée à une enquête sur un réseau de proxénétisme. Elle était seule alors avec son proxénète.

Faut-il poursuivre la liste ? Nos pages n’y suffiraient pas, tant le milieu prostitutionnel a été, depuis des siècles, le plus mortel de tous pour les femmes. Que ce soit le fait de leurs « clients » ou de leurs proxénètes. Ces « travailleuses du sexe », comme certains croient moderne de les appeler (quel « travail » comporte autant d’agressions et de meurtres ?) sont clairement les victimes des pires violences et des traitements les plus barbares.

Témoignage

[Julia : cette reconnaissance, je ne pensais pas l’avoir un jour"

Actu

France :

Assistance sexuelle : le gouvernement relance le débat

-Inter :

Au Québec, un droit fondamental, celui des prédateurs sexuels ?

Affaire Weinstein : le producteur hollywoodien condamné

Eclairage

Point sur les i : Le bordel, une indécrottable passion française

Dossier

Les survivantes, une pièce de la compagnie les turbulentes au théatre 13, inspirée des témoignages recueillis par le Mouvement du Nid

3 spots pour prévenir la prostitution des mineur·es

Un 8 mars ancré sur le terrain, au côté des femmes en lutte pour leur droit.

Livret-guide de l'Amicale du Nid : la prostitution, osons en parler

Osez le féminisme ! Campagne "les frangines"

20 ans de la Marche mondiale des femmes

Cultures

A l’occasion des élections municipales, le Mouvement du Nid a décidé d’interpeller les villes sur leur politique en matière de lutte contre la prostitution. Nous publions ce numéro de Prostitution et Société un dossier spécial consacré au "pouvoir des maires". Et nous lançons huit défis à relever aux candidat·es ! Vous pouvez également interpeller vos candidates et candidats dans votre municipalité, afin qu’ils relèvent ces défis !

Le regard de l’autre, de Anne Darbes, réédition complétée

Le bus des femmes, de Anne Coppel, Malika Amaouche et Lydia Braggioti

Le regard féminin, d’Iris Brey

