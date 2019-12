Prostitution et Société n°202 oct-déc. 2019 / La stratégie de l’agresseur

Vous pouvez vous abonner à Prostitution et Société, seulement 25 euros pour 4 numéros annuels, c’est icije m’abonne

Edito

L’abolition mondiale pour 2030

70 ans après la convention de l’Onu de 1949, lançons un appel à l’action pour l’abolition mondiale en 2030 !

Témoignage

Julia : "mon proxénète contrôlait tout"



Actu

France :

Rapport de la Fondation Scelles et de la DGCS sur la loi

Inter :

Semaine abolitionniste à Paris

Rencontre

Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme ! :"Les vidéos pornographiques sont du viol tarifé filmé"

Eclairage

Point sur les i : A part le O, quel rapport entre porno et écolo ?

Dossier

La stratégie de l’agresseur

La stratégie de l’agresseur, mise à jour par les féministes et en particulier le Collectif féministe contre le viol (CFCV), montre comment les agresseurs parviennent à mettre leurs victimes sous emprise, à retourner la culpabilité et à préserver leur impunité. Dans la prostitution, cette stratégie est à son paroxysme. Pour renverser le système prostitueur, il faut renverser cette stratégie. C’est ce que font les bénévoles du Mouvement du Nid et c’est l’esprit de l’abolitionnisme.

Initiatives

Les actions des délégations du Mouvement du Nid France et de ses partenaires

18 novembre : Prévenir la violence prostitutionnelle contre les femmes et les enfants

25 novembre : des colloques avec la prostitution pour thème

25 novembre en région : le Mouvement du Nid mobilisé

Rencontre entre associations de terrain abolitionnistes francophones

Prostitution en Palestine : une question occultée

Cultures

Pour parcourir l’ensemble du numéro