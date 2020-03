« Les survivantes »

Sur cette scène de théâtre, un chœur de cinq femmes déroule, l’une après l’autre, ses douleurs intimes. La plus jeune, Clara, est une Ukrainienne qui a été kidnappée dans la rue, violée à plusieurs reprises en Italie puis enfermée dans un bordel en Allemagne.

Mimi a, quant à elle, dû se soumettre à une violence plus sourde d’un mac prétendument amoureux qui l’a menacée de montrer aux siens des photos compromettantes. « Pour ma famille, j’étais vierge », souligne cette femme africaine qui cache d’ailleurs la vérité à sa fille : « J’ai peur qu’elle me crache à la figure ».

Du mensonge au déni il n’y a qu’un pas. Birgit clame sans cesse qu’elle est une « masseuse et non une pute » ; elle s’occupe des zones érogènes de ses clients mais remet ses « cheveux en rideau quand il faut aller jusqu’au bout ».

De son côté, Carmen connaît bien les bars à champagne ; au départ, c’était soi-disant pour faire boire les clients. Séquestrée, privée de sommeil, elle est contrainte à des pratiques sexuelles extrêmement violentes. « C’est la soumission ou la mort », commente cette ancienne responsable d’entreprise qui a connu la faillite et l’abandon de son compagnon. Ces femmes frôlent régulièrement le pire. « Quand on est encore en vie, on est contentes », signale l’une d’entre elles.

Rose a également fréquenté les bars à champagne. Lorsqu’elle est rentrée dans la prostitution pour pouvoir nourrir ses enfants, cette mère de famille ne devait y rester que trois semaines. Elle y est depuis 25 ans…

Pour supporter les violences quotidiennes, ces femmes trouvent la parade, notamment en se dissociant : « Je suis dans ma bulle, ce n’est pas moi » , « Mon âme et mon corps sont différents. » Elles se protègent des clients, de leurs odeurs, en leur racontant des mensonges : « On vous méprise quand on vous appelle chéri. ».

De leur côté, les clients entonnent de jolis couplets à ces femmes : « Vous êtes la chose unique dont on rêve », estimant que leur présence est nécessaire : « C’est important pour notre équilibre ». En réalité, ces hommes ne demandent qu’une chose à la femme prostituée : « Ferme ta gueule, je paie ».

Quant au proxénète, il parle de « ses » femmes comme d’un « cheptel » qu’il « a péché dans le caniveau ».

« Je suis une survivante, je marche »

C’est pour ne plus se soumettre, pour ne plus subir ces violences extrêmes que Rose, la plus âgée, pousse ses camarades à redresser la tête : « Il faut qu’on existe ». Comment ? En soutenant la loi (*), en allant manifester dans la rue. Le personnage est directement inspiré du combat de Rosen Hicher, survivante, qui a marché de Saintes à Paris en 2014. Alors, chacune de ces femmes se lève et clame haut et fort : « Je suis une survivante, je marche. » Même un client repenti va se rallier à leur cause, à leur combat : « Pas de sexualité sans désir. »

Un spectacle coup de poing et très bien joué qui permet de mieux saisir la réalité de la prostitution. Comme l’explique Amel Charif, une des comédiennes : « On ne montre jamais la vérité de ces femmes… on ne voit jamais leur humanité ».

Ce projet de création théâtrale est né à la suite d’une conférence de presse qu’avait organisé le Mouvement du Nid en 2013. Blandine Métayer qui avait été conviée à lire sur scène des témoignages de survivantes, s’est dit ce jour-là : « Ce serait une pièce formidable ». Pari tenu !

(*) Loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Du 3 mars au 5 avril 2020

Du mardi au samedi à 20h, les dimanches à 16h

THÉATRE 13 jardin, 103 A boulevard Blanqui, 75013 Paris. Métro Glacière.

