Suisse : rouvrir les bordels à tout prix

Piaffant d’impatience à l’idée de relancer leurs activités après le coronavirus, les proxénètes suisses montrent toute l’étendue de leur inspiration et, au passage, leur peu de considération pour la santé des personnes qu’ils exploitent. Au prix de propositions dont on peut se demander si elles ne relèvent pas de la farce…

On apprend ainsi par News24que « l’association des professionnel.le.s du sexe ProKoRe » a publié une feuille de route prescrivant des positions sexuelles à même de minimiser les risques de transmission du Covid 19. Le but ? Obtenir la bénédiction du gouvernement suisse pour la réouverture des maisons closes à l’horizon du 8 juin 2020, date présumée de relance de nombreux secteurs.

La réponse gouvernementale ne s’est pas faite attendre et dépasse les espérances des proxénètes : les bordels rouvriront dès le 6, en même temps que les parcs et les zoos !

« Bien que le travail du sexe semble être incompatible avec la distanciation sociale, ProKoRe a fait de son mieux pour trouver une solution de contournement, conseillant l’utilisation de positions sexuelles qui maintiennent les visages du client et de la prostituée aussi éloignés que possible », indique l’article qui précise la nécessité de maintenir « une distance d’au moins un avant-bras ». Non seulement les baisers sont interdits, mais « aucun service lié au visage » ne doit être pratiqué. Le groupe recommande même de se couvrir la bouche et le nez pour « tous les services » et n’hésite pas à donner des suggestions de positions. Horaires draconiens (pas plus de 15 minutes), lingerie et draps lavés et désinfectés… Une seule chose est sûre, le caractère érotique torride des « rencontres » promises.

Le groupe émet également l’idée d’organiser des « campagnes de formation et d’information » pour réduire le risque d’infection, mais en se gardant bien de préciser si elles seront étendues aux « clients ». Une disposition obligeant les maisons closes à conserver les coordonnées de ces derniers pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines (pour faciliter la recherche des contacts au cas où une personne serait infectée), risque en tout cas de déplaire à plus d’un…

En matière d’exploitation sexuelle des femmes, on voit que chez nos voisins suisses, le monde d’après risque fort de ressembler au monde d’avant. Purement et simplement abandonnées à leur sort lors de la crise malgré tous les beaux discours prétendant normaliser le « métier », les personnes prostituées n’ont eu que leurs yeux pour pleurer. Au sortir du confinement, pour espérer survivre, elles retrouvent un seul « droit » : celui de risquer leur vie sous la pression des proxénètes et de l’Etat.