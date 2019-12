Procès aux assises de Paris

La presse a beaucoup commenté ce procès. En effet, toute l’affaire est née de la dénonciation du réseau par l’une de ses victimes, Grace, qui avait 10 ans lorsqu’elle a été prostituée en France pour la première fois. Battue, torturée, livrée au viol par les « clients », c’est en centre de rétention que pour la première fois, elle a été prise en considération par la brigade des mineur·es, au moment où elle a accepté de dénoncer des membres de son réseau.

Dans cette affaire, les principales accusées sont les « mamas », elles- mêmes victimes de la traite à des fins de prostitution, qui sont devenues proxénètes pour ne plus avoir à être livrées aux prostitueurs et espérer un jour rembourser leur dette (de 30 à 50 000 euros).

En revanche, les hommes qui, en France, ont acheté l’accès à ces femmes, parfois à ces enfants pour du sexe, n’ont pas été inquiétés. Partie civile au procès, le Mouvement du Nid, qui représentait les intérêts des victimes, a publié un communiqué de presse pour dénoncer cette impunité, qui expliquait notamment : « La violence prostitutionnelle, véritable guerre contre les femmes et les enfants, est une œuvre de déshumanisation qui touche systématiquement les plus vulnérables. Les femmes et les enfants en immense majorité donc, venus de milieux défavorisés, racisé·es, migrant·es sont toujours les premières victimes de ce système dédié à satisfaire une demande d’hommes en France, et en enrichissant des hommes à la tête de réseaux de crime organisé. Il est temps que la tolérance de la société pour ce système sexiste et raciste cesse ! »

Des peines de quatre à douze ans de prison ont été prononcées contre les prévenu·es.

