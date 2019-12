150 000 personnes manifestent dans toute la France contre les violences sexuelles

Une mobilisation exceptionnelle qui montre que, deux ans après, le mouvement #metoo prend de l’ampleur en France. Les révélations de l’actrice Adèle Haenel et la promotion du lm de Polanski J’accuse, ont participé à pousser de nouvelles femmes et hommes, souvent jeunes, à descendre dans la rue (lire p. 16).

Le Mouvement du Nid a défilé au sein du cortège abolitionniste, aux côtés notamment de militantes féministes d’Osez le féminisme !, du Collectif féministe contre le viol, de survivantes de la prostitution et de personnes prostituées accompagnées qui ont voulu être présentes.

Quelques jours plus tôt, une tribune très clairement abolitionniste intitulée « Nous marcherons contre toutes les violences sexuelles » avait été publiée dans Le Monde.

Voici quelques images du cortège abolitionniste